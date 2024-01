Stand: 04.01.2024 16:59 Uhr Steilshoop: 14-Jähriger bei Böllerexplosion schwer verletzt

Schwerer Unfall in Steilshoop: Dort hat ein 14-Jähriger am Mittwochnachmittag bei der Explosion eines Böllers schwerste Verletzungen an der linken Hand erlitten. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Augenzeugen und -zeuginnen des Unglücks sowie Angehörige wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 04.01.2024 | 17:00 Uhr