Starkregen sorgt für Feuerwehreinsätze in Hamburg

Stand: 20.05.2022 09:01 Uhr

Starkregen hat am Donnerstagabend für einige Feuerwehreinsätze in Hamburg gesorgt. Zwischen 18 und 21.30 Uhr seien die Einsatzkräfte 34 Mal ausgerückt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen.