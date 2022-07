Stärkster Reisetag: Wartezeit am Hamburger Flughafen schwankt Stand: 08.07.2022 15:03 Uhr Sommerferien in Hamburg und Hochbetrieb am Flughafen: Heute wird der Tag mit dem höchsten Passagieraufkommen in den Ferien erwartet - mit 43.000 Menschen und geplanten 155 Starts und 155 Landungen.

Die Schlangen und Wartezeiten am Hamburger Flughafen hielten sich bis Freitagmittag weitgehend in Grenzen. Die Fluggäste mussten nach Angaben der Bundespolizei in der Spitze eineinhalb Stunden warten, bis sie die Sicherheitsschleuse passieren konnten. Das Passagieraufkommen war vor allem am frühen Morgen vor 6 Uhr und dann erneut kurz vor der Mittagszeit besonders hoch. "Es ist Ferienstart. Das merkt man schon. Es wird immer mal wieder recht voll in den Terminals", sagte auch eine Flughafen-Sprecherin.

Bundespolizei spricht von "Wellenbewegungen"

Zeitweise war an den Sicherheitskontrollen allerdings auch so wenig los, dass die Passagiere innerhalb von maximal 15 Minuten damit fertig waren. "Das sind immer so Wellenbewegungen", sagte ein Sprecher der Bundespolizei dazu. Sowohl die Bundespolizei als auch der Flughafen betonten, dass die meisten Fluggäste am Freitag geduldig und sehr gut vorbereitet waren und die Tipps für die Zeit vor dem Abflug beherzigt hatten. Dazu gehört, dass Reisende etwa zweieinhalb Stunden vor dem Flug am Terminal sein sollten.

Bis zu 280.000 Passagiere pro Woche erwartet

Viele Flieger hoben am Freitag in Richtung Palma de Mallorca, Istanbul, Madrid, Varna, Paris und Barcelona ab. Zunächst hatte es nur leichtere Verspätungen gegeben, ein Flug nach Frankfurt war gestrichen worden. Insgesamt erwartet der Flughafen zu Beginn der Ferien bis zu 280.000 Passagiere pro Woche.

"Morgens aufs Handy gucken"

In den kommenden Tagen könne es aber weiterhin kurzfristige Flugstreichungen bei den Airlines geben, hatte eine Flughafen-Sprecherin bereits am Donnerstag betont. "Daher würden wir den Passagieren immer empfehlen, morgens noch mal aufs Handy zu gucken, wie es mit dem gewünschten Flug steht."

