Stand: 28.11.2022 17:47 Uhr St. Pauli: Fensterputzer stürzt sechs Meter in die Tiefe

In Hamburg ist ein Fensterputzer sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Der 50 Jahre alte Mann war gerade dabei, am Schmidts Tivoli auf St. Pauli zu putzen. Nach dem Sturz war er nicht ansprechbar und musste künstlich beatmet werden. Ein Zeuge und eine Angehörige des Fensterputzers erlitten einen Schock.

