Sommerinterview: Özdemir fordert Umdenken in der Verkehrspolitik Stand: 27.07.2023 15:43 Uhr Explodierende Kosten und ein Verkehrschaos - davor warnt Linken-Fraktionschefin Cansu Özdemir mit Blick auf den Hamburger U- und S-Bahn-Ausbau. Im Sommerinterview von NDR 90,3 und Hamburg Journal fordert sie bei der Verkehrsplanung alles auf Anfang zu setzen.

Die Pläne für die Anbindung neuer Stadtteile sollten komplett neu gedacht werden, meint Özdemir. U- und S-Bahnen seien für sie nicht die Lösung, auch wegen der Kostenfrage. "Wir liegen jetzt schon bei sechs Kilometern Länge bei 2,8 Milliarden Euro. Wenn wir 24 Kilometer berechnen - so lang soll die U5 ja werden - dann werden wir viel höhere Kosten haben. Aber nicht einmal die können beziffert werden."

"Unsere Alternative ist eine Stadtbahn"

Dass die Pläne für eine Bahntrasse nach Osdorf immer noch vage und in der Schwebe sind, nennt Özdemir, die selbst in dem Quartier lebt, "unglaublich frustrierend für die Menschen, die schon seit über 50 Jahren auf die Anbindung warten". Dafür drohe beim jetzt geplanten U-Bahn-Ausbau mit riesigen Baugruben ein Verkehrschaos, so die Linken-Politikerin. "Die Straßenspuren werden gesperrt werden, es wird mehr CO2 ausgestoßen werden. Von daher ist unsere Alternative, eine Stadtbahn zu bauen." Özdemir fordert den Senat auf, die aktuelle Planung zu stoppen und komplett zu überarbeiten.

