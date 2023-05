Zahl der fertigen Wohnungen in Hamburg deutlich gestiegen Stand: 23.05.2023 11:15 Uhr Die Zahl der fertigen neuen Wohnungen in Hamburg ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen: Laut Statistikamt Nord wurden 9.234 Wohnungen fertiggebaut - fast 1.400 mehr als noch 2021.

Das Plus von 18 Prozent hilft Hamburgs angespanntem Wohnungsmarkt. Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) sagte: "Die Fertigstellung von 9.234 neuen Wohnungen ist ein sehr erfreuliches Ergebnis für alle, die eine Wohnung suchen." Erfreulich sei auch die Fertigstellung von 2.430 Sozialwohnungen.

Senatorin: "In den kommenden Jahren deutlich schwerer"

Doch die Senatorin dämpfte auch Erwartungen, dass die Entwicklung so positiv weitergeht: "Wir müssen davon ausgehen, dass der Bau neuer Wohnungen in den kommenden Jahren deutlich schwerer wird." Aktuelle Bauplanungen werden durch hohe Kreditkosten, Preisexplosionen und Handwerkermangel erschwert.

Wohnungsverbände fordern Vereinfachung des Baurechts

Hamburgs Wohnungsverbände erklären die noch guten Zahlen für 2022 damit, dass die Wohnungen bereits drei oder vier Jahre zuvor geplant worden seien. "Wir ernten jetzt die Früchte einer guten und erfolgreichen Wohnungspolitik vergangener Jahre", heißt es in einer Stellungnahme vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Nun müsse der Senat das Baurecht vereinfachen und die teuren Anforderungen der Energiewende abmildern. Laut dem Mieterverein zu Hamburg verzerre der Anstieg der Zahlen das Bild der derzeitigen Marktsituation.

Durchschnitts-Neubauwohnung hat fast 82 Quadratmeter

Laut den Zahlen des Statistikamts entstanden 8.672 Wohnungen in neu gebauten Gebäuden, weitere 562 Wohnungen wurden durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden geschaffen. Deutlich gestiegen ist die Zahl der neuen Eigentumswohnungen: 2022 waren es 2.562, nach 1.346 im Jahr zuvor. Von den Wohnungen in neu gebauten Gebäuden entstand der Großteil (85,4 Prozent) im Geschosswohnungsbau, 13,2 Prozent in Ein- und Zweifamilienhäusern. Die durchschnittliche Größe der im Neubau geschaffenen Wohnungen stieg auf 81,7 Quadratmeter.



Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt