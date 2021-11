Silvester: Teilweise Böller-Verbot in Hamburg wegen Corona? Stand: 05.11.2021 13:33 Uhr In Hamburg könnte es auch in diesem Jahr ein Feuerwerksverbot zu Silvester geben: SPD und Grüne wollen die Böllerei in bestimmten Ecken der Stadt verbieten lassen.

Die Fraktionen von Rot-Grün bringen einen entsprechenden Antrag in die Bürgerschaft ein. Demnach könnte es ähnlich wie im vergangenen Jahr rund um die Binnenalster und den Rathausmarkt Verbote geben. Außerdem soll der Senat prüfen, wo im Stadtgebiet weitere Verbotszonen sinnvoll sind. Im privaten Kreis sollen Hamburgerinnen und Hamburger dagegen grundsätzlich Raketen zünden dürfen. SPD und Grüne fordern aber gleichzeitig dazu auf, sich zurückzuhalten - wegen der Pandemie und der Umwelt zuliebe.

Große Feier am Jungfernstieg geplant

Das angestrebte Verbot rund um die Binnenalster könnte für Streit sorgen: Ein Veranstalter will offenbar eine 2G-Party am Jungfernstieg mit Feuerwerk und Lasershow organisieren. Das Ganze soll ein Zeichen für den Aufbruch nach diesem Corona-Jahr werden und eine zentrale Feier für alle sein, ähnlich wie am Brandenburger Tor in Berlin. Das entsprechende Konzept wird nach Informationen von NDR 90,3 kommende Woche eingereicht.

