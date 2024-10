Stand: 20.10.2024 09:48 Uhr Schwerer Unfall mit Mietwagen in Tonndorf

Auf der Tonndorfer Hauptstraße hat es in der Nacht zum Sonntag einen schweren Autounfall gegeben. Eine Autofahrerin wollte mit ihrem Wagen nach links abbiegen. Im gleichen Moment wollte der Fahrer eines Mietwagens sie überholen - offenbar mit großer Geschwindigkeit, so der Polizei-Lagedienst. Bei dem Aufprall geriet der Mietwagen ins Schleudern und wurde weitgehend zerstört. Augenzeugen sagen, dass ein Jugendlicher am Steuer saß. Gemeinsam mit seinem Beifahrer floh er vom Unfallort.

