Schüsse in Harburg: Zwei Männer schwer verletzt Stand: 14.11.2021 21:26 Uhr In Hamburg-Harburg sind bei Schüssen auf offener Straße zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Baererstraße/Lassallestraße. Ein unbekannter Mann feuerte dort unvermittelt auf zwei andere Männer. Die beiden gingen getroffen zu Boden und der Täter flüchtete.

Schüsse in Bauch und Beine

Passanten und Passantinnen kümmerten sich um die Verletzten ehe die Rettungskräfte eintrafen. Krankenwagen, ein Rettungshubschrauber und Notärzte eilten zum Tatort und brachten die beiden Männer ins Krankenhaus. Einer von ihnen, ein 41-Jähriger, wurde von mehreren Kugeln in Bauch und Beine getroffen. Der andere Mann erlitt Schüsse in den Unterleib und schwebt in Lebensgefahr.

Mann trug hellblaue Jacke

Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Täter ein. Schwer bewaffnete Polizisten sicherten den Tatort und durchsuchten das Phoenix-Viertel. Laut Polizei soll der Täter zu Fuß geflüchtet sein. Außerdem soll er eine hellblaue Jacke getragen haben. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mordkommission ermittelt

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch völlig unklar. Die Mordkommission ermittelt.

