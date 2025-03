Stand: 25.03.2025 20:06 Uhr Schnelsen: Zwei Mädchen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Heidlohstraße in Schnelsen sind am Dienstagabend zwei Mädchen verletzt worden. Die zehn und elf Jahre alten Schwestern wollten die Straße hinter einem Linienbus überqueren. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Elfjährige. Das Mädchen wurde schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Zehnjährige erlitt einen Schock.

