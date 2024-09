Stand: 07.09.2024 11:46 Uhr Schlägerei auf dem Hansaplatz in St. Georg

Auf dem Hansaplatz in Sankt Georg sind am Freitagabend mehrere Männer in Streit geraten - der in einer Schlägerei endete. Dabei bekam ein Mann Reizgas in die Augen, ein anderer wurde festgenommen und ein weiterer erhielt einen Platzverweis, so die Polizei. Polizisten und Polizistinnen hatten demnach versucht, die Streitenden zu trennen. Bei dem Einsatz stellten sie auch eine Sense aus Plastik sicher.

