Stand: 06.06.2024 13:00 Uhr Schanzenbrücke soll nach Abriss in Teilen erhalten werden

Die Bezirksversammlung Altona will Teile der Schanzenbrücke - die wie die benachbarte Sternbrücke vor dem Abriss steht - vor der Schrottpresse retten. Und falls möglich auch Teile der Sternbrücke selbst. Die Bahn solle die Brückenteile auf einem städtischen Gelände zwischenlagern und gegebenenfalls abgeben, falls jemand Interesse an einem 100 Jahre alten Brückenteil hat. "Grundsätzlich stehen wir der Idee offen gegenüber. Für eine genauere Bewertung fehlen uns Details", sagte ein Hamburger Bahnsprecher. Normalerweise bekommt die Deutsche Bahn für Stahlteile von Schrotthändlern Geld. Da es um kleine Brückenteile geht, hielte sich der Verlust aber in Grenzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.06.2024 | 13:00 Uhr