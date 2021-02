Sauberere Luftfahrt: Hamburg unterstützt Forschungsnetzwerk Stand: 16.02.2021 17:12 Uhr Wie kann die Luftfahrt sauberer werden? Hamburg will diese Frage mit einem neuen Forschungsnetzwerk vorantreiben, das der Senat am Dienstag im Rathaus erstmals öffentlich vorgestellt hat.

Wegen der Corona-Pandemie bleiben derzeit weltweit Tausende Flugzeuge am Boden. Mittelfristig sorgen Flugzeuge aber dafür, dass immer mehr Schadstoffe ausgestoßen werden, sagt Stephan Uhrenbacher, der das Projekt "Nachhaltige Luftfahrt" ins Leben gerufen hat. Und weil Flugzeuge in den oberen Luftschichten unterwegs sind, richten Emissionen dort etwa drei Mal so viel Schaden an wie Emissionen am Boden.

Flugzeugbau: Hamburg ist der drittgrößte Standort weltweit

Hamburg ist der drittgrößte Standort im Flugzeugbau weltweit. Die Hansestadt kann mithelfen, das Fliegen sauberer zu machen, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos).

AUDIO: Hamburger Forschungsnetzwerk soll Fliegen sauberer machen (1 Min)

Stadt gibt eine Million Euro für Forschungsnetzwerk

Der Flugzeugbauer Airbus forscht bereits in Finkenwerder an Flugzeugen mit Wasserstoffantrieb. Zahlreiche Start-ups verfolgen zudem eigene Ideen für das Flugzeug der Zukunft. Sie sollen durch das neue Hamburger Forschungsnetzwerk "Sustainable Aero Lab" gefördert werden. In dem Netzwerk stehen ihnen zum Beispiel erfahrene Managerinnen und Manager zur Seite. Dafür stellt die Stadt zunächst rund eine Million Euro zur Verfügung.

Weitere Informationen Airbus will emissionsfreie Jets - Hamburg plant mit Airbus will drei neue Flugzeuge mit Wasserstoff-Antrieb in die Luft bringen. Wird Hamburg bei der Entwicklung eine wichtige Rolle spielen? Wirtschaftssenator Westhagemann ist zuversichtlich. (22.09.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.02.2021 | 16:00 Uhr