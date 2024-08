Stand: 05.08.2024 06:44 Uhr SEK-Einsatz in Hamburg-Langenhorn

Am Sonntag hat das SEK der Hamburger Polizei in Langenhorn eine Wohnung gestürmt. In der Essener Straße soll ein 43-jähriger Mann das Auto einer ehemaligen Arbeitskollegin beschädigt haben. Anschließend soll er den Freund der Frau mit einer Pistole bedroht haben. Als die Polizei die Wohnung des Angreifers durchsuchte, fand sie keine Waffe, aber kleine Mengen Drogen. Da keine Haftgründe vorlagen, blieb der 43-Jährige auf freiem Fuß.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.08.2024 | 06:30 Uhr