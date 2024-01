Stand: 26.01.2024 15:09 Uhr S-Bahnlinie 4: Hochbahn baut Busbahnhof in Rahlstedt aus

In Rahlstedt will die Hochbahn ab Juli den Busbahnhof ausbauen, um fit für den Start der neuen S-Bahnlinie 4 zu sein. Ab 2030 soll sie von Hamburg nach Bad Oldesloe fahren, mit Halt in Rahlstedt und mit entsprechend mehr Fahrgästen. Die Bauarbeiten am Busbahnhof sollen bis Mitte 2026 dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 26.01.2024 | 15:00 Uhr