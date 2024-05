Fliegerbombe in Hamburg-Steinwerder gefunden Stand: 17.05.2024 13:17 Uhr Im Hamburger Stadtteil Steinwerder ist am Freitagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Im Sperrgebiet liegen auch die Musicaltheater an der Elbe.

Der 225 Kilogramm schwere Blindgänger wurde bei Baggerarbeiten in einem Industriegebiet entdeckt. Er hat einen Langzeitzünder, was den Einsatz laut Feuerwehr schwierig macht. Um den Fundort in der Straße Ellerholzdamm wurde ein Sperrradius von 300 Metern und ein Warnradius von 500 Metern festgelegt. Auch die Musicaltheater liegen in der Nähe des Fundortes und mussten evakuiert werden.

Müssen Musical-Veranstaltungen ausfallen?

Der Kampfmittelräumdienst hat laut der Hamburger Feuerwehr vor Ort mit der Arbeit begonnen. Wie lange die Entschärfung dauern wird, konnte sie noch nicht sagen. Inwiefern geplante Musical-Vorstellungen von "König der Löwen" oder "Die Eiskönigin" betroffen sind, ist ebenfalls noch unklar.

