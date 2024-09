Stand: 06.09.2024 10:27 Uhr S-Bahnhof Landungsbrücken: 58-Jähriger stürzt auf Gleise

Am S-Bahnhof Landungsbrücken ist am frühen Freitagmorgen ein Mann auf die Gleise gestürzt. Der Fahrer einer ankommenden S-Bahn bremste scharf, kam aber erst hinter dem Mann zu stehen. Die Bundespolizei räumte den Zug und suchte nach dem Mann im Gleisbett. Der 58-Jährige hatte sich in den Schutzraum unter dem Bahnsteig gerettet und bliebt unverletzt. Videoaufnahmen zeigen laut Bundespolizei, dass er von allein gestürzt war. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden.

