Russischer Angriff in der Ukraine: Reaktionen aus Hamburg Stand: 24.02.2022 10:21 Uhr Nach den Meldungen über russische Angriffe in der Ukraine haben Politiker und Politkerinnen in Hamburg mit Entsetzen reagiert.

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) zeigte sich bei Twitter "fassungslos und voller Sorge um die Menschen in der Ukraine". Russland begehe einen eklatanten Bruch des Völkerrechts. Deutschland müsse jetzt mit seinen Partnern in aller Klarheit reagieren.

Ploß: "Nichts rechtfertigt diesen Angriffskrieg"

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Christoph Ploß sagte am Donnerstag: "Nichts rechtfertigt diesen Angriffskrieg Russlands." Alle zur Verfügung stehenden Sanktionen müssten nun unverzüglich umgesetzt werden. "Es darf jetzt auch bei uns in Deutschland von niemandem mehr ein naives und falsches Verständnis gegenüber Putins Aggressionspolitik geben."

"Schwerwiegendste Zäsur"

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf nannte die Entwicklungen in der Ukraine die "schwerwiegendste Zäsur seit dem Zweiten Weltkrieg". Der Krieg Russlands sei durch nichts zu rechtfertigen und auf das Schärfste zu verurteilen.

Demonstration vor Generalkonsulat

Am Mittwochabend hatten sich in Hamburg rund 200 Menschen vor dem russischen Generalkonsulat zu einer Solidaritätskundgebung versammelt. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten die Hamburger Jugendorganisationen von SPD, Grünen, CDU und FDP. Auf Plakaten war zu lesen: "Kein Krieg in der Ukraine" oder "Stop Putin".

Erzbistum kündigt Gottesdienst mit ukrainischer Gemeinde an

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße will am Sonntag einen Gottesdienst mit der ukrainisch-katholischen Gemeinde im Stadtteil Neugraben feiern. Heße wolle damit ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen und mit ihnen für den Frieden in der Region beten, teilte das Erzbistum am Donnerstag mit. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Erzbischof dazu aufgerufen, für den Frieden im Ukraine-Konflikt zu beten.

