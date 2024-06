Stand: 24.06.2024 12:50 Uhr Rugby-EM am Wochenende in Hamburg

24 Teams treten ab Freitag bei der Rugby-Europameisterschaft im 7er-Rugby in Hamburg an. Für viele Mannschaften ist das Turnier eine Standortbestimmung vor den Olympischen Spielen in Paris. Das deutsche Männerteam will bei der EM aufs Treppchen, die deutschen Rugby-Frauen könnten sich zum erstmals für die weltweite Challenger-Serie qualifizieren. Im vergangenen Jahr waren bei der EM-Premiere insgesamt 6.500 Zuschauerinnen und Zuschauer zur Sportanlage am Steinwiesenweg in Eidelstedt gekommen. Der Deutsche Rugby-Verband hofft, dass die Besucherzahlen in diesem Jahr steigen. Die Tickets kosten zwischen 10 und 56 Euro.

