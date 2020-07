Stand: 12.07.2020 06:23 Uhr - NDR 90,3

Rotlicht-Demo für Sex-Arbeit trotz Corona

Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter und Bordell-Betreibende aus ganz Deutschland verlangen, dass trotz der Corona-Krise endlich wieder Leben in die Bordelle kommt: Dafür haben am Samstagabend in Hamburg-St. Pauli nach Polizeiangaben rund 400 Menschen demonstriert. Zu diesem Anlass wurden sogar die Tore der Herbertstraße einmal geöffnet - auch für Frauen, die nicht dort arbeiten.

"Konzepte liegen längst vor"

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie könnten sie kein Geld mehr verdienen, sagte Johanna Weber, politische Sprecherin des Bundesverbandes für erotische und sexuelle Dienstleistungen. Während Friseure, Kosmetikerinnen und Masseure längst wieder arbeiten dürften, drohe Prostituierten die Arbeit in der Illegalität. Dabei hätten Hurenverbände längst Konzepte zum sicheren Arbeiten auch unter Corona vorgelegt.

In der Schweiz wieder erlaubt

Die Sexarbeiterinnen und -arbeiter hätten sehr lange viel Verständnis für die Corona-Beschränkungen aufgebracht, doch so langsam schwinde die Geduld. Das habe auch damit zu tun, dass in vielen Nachbarländern erotische und sexuelle Dienste bereits wieder erlaubt sind. "In der Schweiz ist Prostitution seit vier Wochen wieder erlaubt und es hat seitdem keine Corona-Fälle im Zusammenhang mit Bordell-Besuchen dort gegeben", so Weber, die seit 27 Jahren in Hamburg als Prostituierte arbeitet.

Rotlicht-Demo für Öffnung der Bordelle NDR 90,3 - 12.07.2020 08:00 Uhr Autor/in: Spanner, Elke Sexarbeitende und Bordell-Betreibende aus ganz Deutschland haben in Hamburg für die Wiedereröffnung der Bordelle demonstriert. Rund 400 Menschen kamen. Elke Spanner berichtet.







Transparente und ein Geigenkonzert

Statt einer Demonstration mit Sprechchören gab es am Abend ein kleines Geigenkonzert und viele Transparente, die die Frauen in und vor den Schaufenstern der Herbertstraße in die Höhe hielten. "Wir sind Hygieneprofis" hieß es darauf und: "Hört auf wegzuschauen – uns gibt es auch."

Es gibt keine verlässlichen Zahlen darüber, wie viele Menschen in der Sex-Branche arbeiten. Im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes hatten sich bis Ende 2018 rund 32.800 Menschen offiziell angemeldet.

Die Reeperbahn in der Corona-Krise DIE REPORTAGE - 17.04.2020 21:15 Uhr Durch die Corona-Gefahr steht das Leben auf der Reeperbahn plötzlich still und viele vor dem wirtschaftlichen Aus. Doch der Kiez wäre nicht der Kiez, wenn er sich nicht zu helfen wüsste.







