Stand: 10.09.2024 11:07 Uhr Rotherbaum hat nun einen Anna-Politkowskaja-Platz

Am Dienstag ist im Hamburger Stadtteil Rotherbaum das Schild für den Anna-Politkowskaja-Platz enthüllt worden. Die russische Journalistin und Kreml-Kritikerin war 2006 in Moskau ermordet worden. Die Zeit Stiftung Bucerius hatte die Idee, den Platz umzubennen - vor allem als Zeichen für den Schutz der Pressefreiheit. Der Platz befindet sich an der Kreuzung Feldbrunnenstrasse / Binderstrasse.

