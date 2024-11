Stand: 21.11.2024 06:28 Uhr Rollerfahrer wird bei Unfall in der Innenstadt schwer verletzt

In der Hamburger Innenstadt ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf der Kreuzung Gorch-Fock-Wall/Jungiusstraße stießen ein Auto und ein Motorroller zusammen. Der 34-jährige Rollerfahrer wurde dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt und kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei war kurz zuvor die Ampel ausgefallen, das soll aber nicht die Ursache für den Unfall gewesen sein. Die muss noch ermittelt werden.

