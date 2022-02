Rettung aus dem Wasser: Schilder mit Ortsangaben kommen Stand: 08.02.2022 13:24 Uhr Diese Rettung hat ganz Hamburg bewegt: Der Schiffsführer einer Hadag-Fähre hatte am Wochenende einen Jugendlichen aus der Elbe geholt - der 17-Jährige wäre ansonsten wohl ertrunken. Bald schon soll die Wasserrettung in Hamburg leichter werden - dabei helfen sollen sechs Zahlen.

Man steht am Elbufer - aber man kann oft gar nicht sagen, wo man genau steht. Für die Lebensrettung ist das ein Problem, enn die Feuerwehr braucht natürlich eine möglichst genaue Ortsangabe, um schnell jemanden aus dem Wasser holen zu können. Deshalb sollen an der Elbe, aber auch an der Alster schon in diesem Frühjahr große Schilder aufgestellt werden.

Sechs Zahlen zur Standortbestimmung

Auf ihnen stehen dann sechsstellige Zahlen. Die erste Ziffer steht für das Gewässer und die Ufer-Seite - Null bedeutet zum Beispiel Elbe-Haupstrom, nördliches Ufer. Die weiteren Ziffern geben den genauen Abschnitt an. Entwickelt wurde das Konzept von der DLRG Hamburg zusammen mit Feuerwehr und der Hafenbehörde HPA.

Anlass ist die steigende Zahl von Badeunfällen. Vorbild sind die sogenannten Wald-Rettungsspunkte, die es bereits in vielen Forsten gibt.

