Rentner in Altona ausgeraubt: Haftstrafe für 31-Jährigen

Stand: 14.10.2021 19:02 Uhr

Das Landgericht Hamburg hat am Donnerstag in einem Berufungsprozess einen 31-Jährigen zu einem Jahr und zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte im Januar an einer Bushaltestalle in Altona einen Rentner ausgeraubt.