Reformationstag: Hamburger Museen lockten mit freiem Eintritt Stand: 31.10.2021 18:02 Uhr Bei freiem Eintritt ins Museum - diese Aktion ließen sich am Reformationstag in Hamburg viele Kunstinteressierte nicht entgehen.

Die Resonanz war gut - vor der Hamburger Kunsthalle bildete sich eine Warteschlange. Die Aktion "#seeforfree" findet seit einem Beschluss der Bürgerschaft im Jahr 2018 am Reformationstag, also am 31. Oktober, statt. Im vergangenen Jahr war sie Corona-bedingt ausgefallen.

Viele der 31 beteiligten Häuser hatten sich am Sonntag für die 2G-Option entschieden. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 18 Jahren erhielten dort Zutritt. Die Teilnehmer an "#seeforfree" reichten den Angaben zufolge vom Altonaer Museum bis zur Stiftung Hamburg Maritim mit mehreren Museumsschiffen und der Historischen Hafenbahn.

