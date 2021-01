Rabe: Weitere Begrenzung des Präsenzunterrichts denkbar Stand: 12.01.2021 09:19 Uhr In der Corona-Krise gibt es zahlreiche Probleme an Hamburgs Schulen. Schulsenator Ties Rabe (SPD) beantwortete am Dienstag bei NDR 90,3 Fragen von Hörerinnen und Hörern.

Schulsenator Rabe denkt über eine Begrenzung des Präsenzunterrichts an den Grundschulen nach. Den Hamburger Eltern ist es bis Ende Januar wegen der Corona-Pandemie freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schulen schicken. Während das an den Gymnasien kaum in Anspruch genommen wird, kommen in die Grundschulen sehr viele Schülerinnen und Schüler. Im Schnitt geht dort noch jedes fünfte Kind zur Schule. Rabe: "Wenn die Teilnahmequoten an den Grundschulen so hoch werden, dass das in Wahrheit nicht mehr vernünftig darstellbar ist, dann müssen wir vielleicht auch hier Regeln einführen. Zurzeit ist das aber noch nicht geplant."

AUDIO: Hamburgs Schulsenator Rabe beantwortet Fragen bei NDR 90,3 (21 Min)

Technische Probleme: Programme und Netze unzureichend

Angesichts der technischen Probleme beim Homeschooling kündigte Rabe an, die Technik für den Digital-Unterricht auszubauen. Am Montag hatte es an vielen Schulen Probleme bei Videokonferenzen gegeben. Schuld war eine Panne beim bundesweiten Anbieter IServ. Rabe sagte: "Die erheblich hohen Nutzungen stoßen jetzt an Grenzen. Die Grenzen sind einerseits bei den Programmen selber, der andere limitierende Faktor ist leider das städtische Datennetz, auf das die gesamte Hamburger Verwaltung zugreift." Man habe die Leistungsfähigkeit vervierfacht. "Aber auch das ist zu wenig, gemessen daran, was wir jetzt brauchen."

Zur weiteren Netz-Verstärkung und zum WLAN-Ausbau will der Schulsenator heute in der Landespresskonferenz Einzelheiten bekannt geben.

