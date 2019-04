Stand: 27.04.2019 15:48 Uhr

Psychiatrie-Patient stirbt nach Zwangsmaßnahmen

Sechs Tage nach einem umstrittenen Einsatz des Sicherheitsdienstes auf dem Gelände des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist ein Psychiatrie-Patient verstorben. Der 34-Jährige war am Ostersonntag gewaltsam fixiert worden und hatte dabei das Bewusstsein verloren. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Sicherheitsdienst wendet Zwangsmaßnahmen an

Der Kameruner sollte zu Ostern auf Anweisung einer Ärztin in der Psychiatrie untergebracht werden, da sich sein Zustand verschlechtert hatte. Zuvor war er freiwillig in der Klinik. Laut Polizei wendeten drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Zwangsmaßnahmen an, als sich der Patient widersetzte.

Nach Zwangsmaßnahmen: Psychiatrie-Patient verstorben







Bericht über brutales Vorgehen

Laut "taz" sollen sie dabei äußerst brutal vorgegangen sein, das hätten Augenzeugen berichtet. Der Mann verlor das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Am Freitag verstarb er auf der Intensivstation der Klinik, bestätigte das UKE in einer Stellungnahme auf seiner Internetseite. Weitergehende Aussagen wollte die Klinik unter Verweis auf den Patientendatenschutz sowie die laufenden Ermittlungen derzeit nicht machen.

Mordkommission ermittelt

Bereits zuvor hatte die Polizei gegen die Ärztin und die drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Ermittlungen eingeleitet. Am Sonnabend hat die Mordkommission die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge übernommen. Der Leichnam soll jetzt obduziert werden, um die genaue Todesursache zu klären. Laut "taz" soll ein UKE-Mitarbeiter von wiederholt rassistischen Beleidigungen durch den Sicherheitsdienst berichtet haben.

