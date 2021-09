Prozessbeginn um Udo Lindenbergs geklauten Porsche Stand: 22.09.2021 13:06 Uhr Vor dem Amtsgericht Hamburg-St. Georg muss sich seit Mittwoch an ein 26-Jähriger wegen gemeinschaftlichem Diebstahl verantworten. Unter anderem geht es um den Porsche des Sängers Udo Lindenberg, der am 22. Juni 2020 aus der Tiefgarage des "Atlantic"-Hotels entwendet worden war.

Wiedergefunden hatte den 600.000 Euro-Wagen eine 85-jährige Rentnerin in Ahrensburg. Sie entdeckte damals wenige Tage nach dem mutmaßlichen Diebstahl in der Tiefgarage ihres Wohnhauses ein besonders auffälliges Porsche-Modell mit roten Streifen. Einen Porsche 911 R, von dem nur 991 Exemplare gebaut wurden. Zurück in ihrer Wohnung machte sie den Fernseher an und sah, dass genau ein solcher Porsche gerade Udo Lindenberg gestohlen wurde. Sie rief daraufhin die Polizei.

Porsche wurde mit Originalschlüsseln gestohlen

Am Mittwoch saß die 85-Jährige im Gericht und erzählte stolz ihre Geschichte. Denn es handelte sich damals tatsächlich um den Porsche von Udo Lindenberg. Doch wer hatte ihn gestohlen? Der Angeklagte behauptete, selbst nur falsche Nummernschilder besorgt zu haben. Nach wie vor sei mysteriös, dass der Porsche mit Originalschlüsseln gestohlen wurde. Wie aber kamen die Täter daran? Das muss das Gericht im nun gestarteten Prozess aufklären. Videoaufzeichnungen des Diebstahls gibt es dabei nicht. Die Überwachungskameras im "Atlantic"-Hotel waren zum Tatzeitpunkt kaputt.

Angeklagte soll für mehrere Diebstähle verantwortlich sein

Nach Überzeugung der Anklage war der 26-Jährige schon zuvor für mehrere Auto-Diebstähle verantwortlich: Im Oktober und November 2019 soll er zusammen mit Unbekannten aus Spinden in Hallenbädern Autoschlüssel geklaut und dann drei Wagen gestohlen haben.

