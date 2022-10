Prozess um Uhren-Diebstahl bei Basketballstar Dennis Schröder Stand: 12.10.2022 17:57 Uhr Vor dem Amtsgericht Harburg hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen 32-jährigen Mann begonnen. Ihm wird vorgeworfen, dass er Gegenstände aus der Spielerkabine der Basketball-Nationalmannschaft gestohlen haben soll.

Vier Jahre ist es her, dass Basketballstar Dennis Schröder in Wilhelmsburg für die deutsche Nationalmannschaft spielte. Während des Matches soll ein Sicherheitsmitarbeiter aus der Spielerkabine mehrere Sachen gestohlen haben, unter anderem eine Uhr von Schröder im Wert von fast 40.000 Euro.

Dennis Schröder erscheint nicht als Zeuge

Ein großes Interesse an seiner Uhr hat Schröder offenbar nicht. Der deutsche Basketballstar spielt in der NBA, der Profiliga der USA. Und er ist auch meistens dort. Alle Versuche des Harburger Amtsrichters, mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn als Zeugen zu laden, sind gescheitert. "Der Herr hat sehr viel Geld. Da hat er die Uhr wohl längst vergessen", so der Richter.

Diebstahl der Uhr erst nach fünf Tagen gemeldet

Ohnehin ist das mit der Uhr etwas undurchsichtig: Schröder hatte damals erst eine Tasche als vermisst gemeldet, die er später im Mannschaftsbus wiederfand. Er hatte sie dort einfach vergessen. Fünf Tage später meldete sein Manager plötzlich die wertvolle Uhr als gestohlen. Der Amtsrichter macht keinen Hehl daraus, dass er das Verfahren am liebsten einstellen würde, aber das macht der Staatsanwalt nicht mit. Zumal der Angeklagte auch noch den Rucksack von Schröders Teamkameraden Karsten Tadda gestohlen haben soll. Der 32-Jährige schweigt bisher zu den Vorwürfen. Nun werden Tadda und der Manager von Schröder als Zeugen geladen.

