Proteste bei AfD-Veranstaltung in Hamburg - Mann verletzt Stand: 13.09.2021 17:00 Uhr Am Wochenende ist erneut eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Hamburg von Demonstrierenden gestört worden. Bei Auseinandersetzungen wurde der Mann einer AfD-Politikerin verletzt.

Es war nicht das erste Mal, dass es am Rande einer Wahlkampfveranstaltung der AfD-Bezirkschefin Nicole Jordan zu Störaktionen kam. In Wilhelmsburg hatten sich am Sonnabend rund 15 Gegendemonstranten und -demonstranten vor dem Privathaus der Politikerin versammelt. Laut Polizei versuchten sie mit Sprechchören, die Veranstaltung zu stören. Später seien auch Gäste, die das Grundstück von Jordan verließen, bepöbelt worden.

Jordans Ehemann am Kopf verletzt

Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es auch zu Rangeleien. Dabei sei Jordans Ehemann attackiert und am Kopf verletzt worden. Festnahmen gab es nicht. Später stieg die Zahl der Gegendemonstrantinnen und -demonstranten auf 50 bis 60, auch spontane Kundgebungen wurden angemeldet.

AUDIO: Proteste bei AfD-Veranstaltung in Wilhelmsburg (1 Min) Proteste bei AfD-Veranstaltung in Wilhelmsburg (1 Min)

AfD-Landeschef Dirk Nockemann erklärte, in Hamburg könne man als AfDler nur noch unter Lebensgefahr frei seine Meinung äußern. Jordan sei mit Platzwunde und Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gekommen. Das permanente Schweigen bei Angriffen auf die AfD sei unfassbar, so Nockemann in einer Pressemitteilung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.09.2021 | 17:00 Uhr