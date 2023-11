Stand: 02.11.2023 19:25 Uhr Precht-Lesung auf Kampnagel fällt aus

Die Lesung des Fernseh-Philosophen Richard David Precht am 14. November in der Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg fällt aus. Zur selben Zeit tritt nebenan der israelische Musiker Asaf Avidan auf. Die Kombination beider Veranstaltungen an einem Ort würde den Künstlern nicht gerecht, sagen die Veranstalter. Grund sind Aussagen Prechts in seinem Podcast mit Markus Lanz, in denen er antisemitische Vorurteile verbreitet hatte. Die Veranstaltung soll nachgeholt werden. Ob auf Kampnagel, ist unklar.

