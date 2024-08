Stand: 09.08.2024 20:38 Uhr Postbank schließt neun Filialen in Hamburg

Bis Ende des Jahres 2026 will die Postbank insgesamt neun der 19 Filialen in Hamburg schließen. Fünf weitere sollen in sogenannte Beratungsfilialen umgewandelt werden. Dort können dann nur Bankgeschäfte erledigt werden. Nach Angaben des Unternehmens nutzen die Kunden immer mehr mobile und Online-Angebote. Das gelte sowohl für Online Banking als auch für den Online Abschluss von privaten Ratenkrediten oder virtuelle Beratungsgespräche.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.08.2024 | 06:30 Uhr