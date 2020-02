Stand: 03.02.2020 13:42 Uhr - NDR 90,3

Post für Jan Fedder: Briefkasten steht am Grab

"Post für Jan Fedder" steht in großen Buchstaben auf der Klappe des verzierten Briefkastens in Gusseisen-Optik: Das Grab des verstorbenen Schauspielers verfügt jetzt - wie von seiner Witwe Marion angekündigt - über einen eigenen Briefkasten. Fans können dort seit dem Wochenende Post an Fedder und seine Familie einwerfen.

Damit hat auf dem Ohlsdorfer Friedhof erstmals ein Prominenter einen eigenen Briefkasten. "Das ist der erste, von dem ich weiß", sagte ein Friedhofssprecher. "Bei den anderen ist das Bedürfnis noch nicht so stark gewesen." Wie viele Briefe bereits eingeworfen wurden, ist nicht bekannt. Das Leeren des Briefkastens übernehme aber auch nicht der Friedhof. "Das geht uns ja auch nichts an", so der Sprecher.

Man kann Briefe auch per Post schicken

Wer Fedder noch einmal "Tschüs" sagen möchte, kann das auch auf dem Postweg tun. Die Adresse lautet Jan Fedder, Friedhof Ohlsdorf, Fuhlsbüttler Straße 756, 22337 Hamburg. "Wir werden dann wahrscheinlich einmal am Tag vorbeigehen und die eingetroffene Post einwerfen", sagte der Friedhofssprecher.

Zusätzlich zum Briefkasten zieren auch ein kleines Tor und ein passender Torbogen in Schmiedeeisen-Optik Fedders Grabstätte. Leicht geschwungen und in dunkler Farbe schließen sie gleichzeitig die Grabstätte Fedders ab. Zuletzt war das Grab mit einer Kette geschützt worden, weil viele Menschen seit der Beerdigung Mitte Januar beim Ablegen von Blumen und ähnlichem die Pflanzen und die Fläche um das Grab niedergetreten hatten.

Große Trauerfeier im Michel

Familie, Freunde und Fans hatten Mitte Januar mit einer großen Trauerfeier im Hamburger Michel Abschied von dem beliebten Schauspieler genommen. Er war am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren nach einer Krebserkrankung in Hamburg gestorben. Fedder spielte 28 Jahre in der ARD-Serie "Großstadtrevier" den Hamburger Polizisten Dirk Matthies, der auf dem Kiez für Recht und Ordnung sorgte. Mit unverwechselbarer Stimme und Akzent machte Fedder norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen. Er drückte er auch der Serie "Neues aus Büttenwarder" als Bauer Brakelmann seinen Stempel auf. Außerdem stand er für vier Siegfried-Lenz-Verfilmungen und den Film "Das Boot" vor der Kamera.

