Stand: 07.11.2024 16:01 Uhr Polizeiaktion an den Bahnhöfen Altona und Holstenstraße

Die Hamburger Polizei hat am Dienstag erneut einen Schwerpunkteinsatz am Altonaer Bahnhof und am Bahnhof Holstenstraße durchgeführt. Dabei erteilten die Beamten insgesamt 44 Aufenthaltsverbote und nahmen eine Person in Gewahrsam. Außerdem wurden sieben Verfahren aufgrund von Drogendelikten eingeleitet. Hintergrund der Aktion ist, dass sich ein Teil der Drogenszene vom Hamburger Hauptbahnhof nach Altona verlagert hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.11.2024 | 17:00 Uhr