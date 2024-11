Stand: 01.11.2024 17:25 Uhr Polizei verhindert Massenschlägerei in Wandsbek

In Wandsbek hat die Polizei am Freitagnachmittag eine Massenschlägerei verhindert. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wandsbeker Chaussee standen sich zwei Gruppen mit je 40 jungen Männern gegenüber. Kurz bevor die Situation eskalierte, traf die Polizei ein. Die Gruppe zerstreute sich zunächst. Wenig später verhinderte die Polizei erneut ein Aufeinandertreffen der Gruppen in der Papenstraße. Dort überprüfte die Polizei mehrere junge Männer und erteilte ihnen Platzverweise

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.11.2024 | 18:00 Uhr