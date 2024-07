Stand: 10.07.2024 14:49 Uhr Planten un Blomen am 16. und 17. Juli teilweise gesperrt

In der kommenden Woche werden Teile von Planten un Blomen für zwei Tage gesperrt. Der Kampfmittelräumdienst hat auf Luftbildern verdächtige Flächen entdeckt und will untersuchen, ob dort Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen, so der Bezirk Hamburg-Mitte. Betroffen ist der Bereich zwischen Messe, Dammtor und Marseiller Promenade und zwar am 16. und 17. Juli. Der alte Botanische Garten und die Wallanlagen bleiben aber offen.

