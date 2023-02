Parteitag: Hamburger AfD gegen Russland-Sanktionen Stand: 05.02.2023 15:42 Uhr Die Hamburger AfD bleibt auf Distanz zur EU - und hält nichts von Sanktionen gegen Russland: Das ist Kern einer Resolution, die am Sonntag auf einem Landesparteitag beschlossen werden soll.

Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland seien ein Inflationstreiber - sie würden der deutschen Wirtschaft schaden, meint die Hamburger AfD. Allein deshalb, weil mit Russland ein wichtiger Absatzmarkt für deutsche Exporte verloren gegangen sei. Deshalb müsse grundsätzlich Schluss sein mit den Sanktionen, heißt es in der Resolution, die der Landesvorstand um Dirk Nockemann dem Parteitag vorgelegt hat.

Forderungen nach Euro-Austritt

Die AfD erneuert außerdem ihre Forderung, dass Deutschland aus dem Euro austreten müsse, um wieder die Hoheit über seine Geldpolitik zu bekommen. Kritik an der EU zieht sich durch viele Reden auf dem Parteitag: Größter Aufreger ist die EU-Freigabe für bestimmte Insekten in Lebensmitteln.

Zehn Jahre AfD: Partei feiert Jubiläum

Der Parteitag selbst verläuft ohne Streit - und ohne Protest von Gegendemonstranten und -demonstrantinnen. Im Anschluss will die Hamburger AfD das zehnjährige Bestehen der Bundespartei feiern. Sie wurde am 6. Februar 2013 im hessischen Oberursel gegründet. Am Montag will die AfD in Königstein den Jahrestag der Gründung feiern.

