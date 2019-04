Stand: 21.04.2019 06:26 Uhr

Osterfeuer läuten den Frühling ein

Am Samstagabend sind in Hamburg wieder viele Osterfeuer entzündet worden, um den Frühling einzuläuten. Eines der größten Osterfeuer gab es am Blankeneser Elbufer. Tausende Menschen versammelten sich dort. Auch vom Wasser aus sahen viele den lodernden Flammen zu - von Dutzenden Barkassen, Segelbooten und Hafenfähren. Teilnehmer berichten von einem friedlichen und entspannten Frühlingsabend an der Elbe. Doch es gab auch zahlreiche andere öffentliche und private Osterfeuer. Dabei gab es laut Feuerwehr und Polizei keine größeren Vorfälle.

Feuerwehreinsätze schon am Nachmittag

Die Feuerwehr musste sich allerdings schon tagsüber im gesamten Stadtgebiet um einzelne Brände kümmern - insgesamt zählte sie rund 40 Einsätze. Am Sonnabendmittag musste sie ein nicht angemeldetes Osterfeuer in Nettelnburg löschen. In der Nähe der Feuerstelle am Allermöher Deich gibt es eine Gasförderanlage, außerdem soll das Feuer recht groß gewesen sein. Die Löscharbeiten dauerten einige Stunden. In Farmsen-Berne hatte sich am frühen Nachmittag ein Feuer auf eine Hecke ausgebreitet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Bei den Zwischenfällen wurde niemand verletzt.

Osterfeuer auch am Sonntag

Auch am Sonntag brennen noch Osterfeuer: zum Beispiel ab 15 Uhr das Kinderosterfeuer bei der Feuerwehr Hausbruch oder um 18 Uhr an der Elisabethkirche in Eidelstedt.

Feuerwehr bittet um Sicherheitsabstand

Wer selbst ein Osterfeuer machen will, sollte laut Hamburger Feuerwehr unter anderem auf ausreichend Sicherheitsabstand achten - und nur Holz verbrennen. Der Naturschutzbund Deutschland rät: Vor dem Anzünden den Stapel umschichten, denn zwischen Holz und Reisig verstecken sich oft Kleintiere wie Igel, Mäuse oder Vögel.

Osterfeuer am Ostersonntag:

Eidelstedt: Elisabethkirche, ab 19 Uhr

Hausbruch: Rehrstieg 1, Kinderosterfeuer ab 15 Uhr

Osterfeuer am Ostermontag:

Poppenbüttel: Marienhof 8, Alsterschlösschen Burg Henneberg, ab 19 Uhr, Eintritt: 20 Euro Spende für die Stiftung Alsterschlösschen

