Stand: 22.12.2024 07:33 Uhr Osdorf: Kinderwagen in Hochhaus angezündet

Großeinsatz für die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen in Osdorf. Um kurz nach 3 Uhr hatten Unbekannte einen Kinderwagen in einem Hochhaus in der Straße Achtern Born angezündet. Zehn Menschen musste die Feuerwehr aus ihren Wohnungen in Sicherheit bringen. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wer den Kinderwagen angezündet hat, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2024 | 08:00 Uhr