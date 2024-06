Stand: 26.06.2024 14:00 Uhr Ohlsdorf: 13-Jähriger nach Handtaschen-Raub gefasst

In Hamburg-Ohlsdorf hat ein 13-Jähriger am Dienstagnachmittag eine Seniorin überfallen und ihre Handtasche geraubt. Er drückte den Kopf der 77-Jährigen nach unten und entriss ihr vor ihrem Haus in der Beisserstraße die Tasche. Eine Radfahrerin und zwei Zeuginnen verfolgten den Jugendlichen - dadurch konnte ihn die Polizei wenig später fassen. Weil der 13-Jährige noch nicht strafmündig ist, wurde er an Betreuer seiner Wohnunterkunft übergeben.

