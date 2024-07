Stand: 09.07.2024 06:35 Uhr Offenbar Schüsse bei Streit: Polizeieinsatz in Eißendorf

In Eißendorf ist die Polizei am Montagabend zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Laut Polizei hatten sich in der Straße "In der Schlucht" fünf Männer gestritten. Zeugen berichteten außerdem von mehreren Schussgeräuschen. Die Polizei nahm die fünf Männer fest, eine scharfe Waffe wurde dabei nicht gefunden. Einsatzkräfte durchsuchten außerdem eine Wohnung im Viertel. Der Kriminaldauerdienst ermittelt.

