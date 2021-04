Neustartfonds soll Hamburgs Einzelhändlern helfen Stand: 28.04.2021 17:56 Uhr Wann die Geschäfte in Hamburg wieder öffnen dürfen, ist noch lange nicht klar. Um den Neustart zu erleichtern, will die Stadt Veranstaltungen fördern. Mit rund einer Million Euro.

Die Idee hinter dem "Neustartfonds City und Zentren" ist einfach: Interessengemeinschaften in ganz Hamburg sollen sich Gedanken über Events machen. Und sich so bei der Kundschaft in Erinnerung rufen, sobald die wieder vor Ort einkaufen darf.

AUDIO: Weitere Hilfe für Hamburgs Einzelhandel geplant (1 Min) Weitere Hilfe für Hamburgs Einzelhandel geplant (1 Min)

Förderung einzelner Events

Einzelne Projekte werden mit bis zu 5.000 Euro unterstützt, im Einzelfall kann es auch mehr werden. In den Colonnaden in der Innenstadt könnte das Geld für den jährlichen Antikmarkt und den venezianischen Maskenzauber verwendet werden. Quartiersmanagerin Claudia Kramer sagte NDR 90,3, dass wegen des Lockdowns ansonsten kaum Geld dafür vorhanden wäre.

Einige Händler mussten aufgeben

Wegen der Pandemie haben laut Kramer schon mehrere Einzelhändler in den Colonnaden aufgeben müssen, darunter ein Schuhgeschäft, ein Juwelier und eine Galerie. Die Inhaber, die noch da sind, wünschen sich wieder mehr Laufkundschaft und eine Perspektive. Die ersten bereiten sich außerdem auf den Einsatz der Luca-App vor. Hamburg plant, diese App zur Kontaktverfolgung zu nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.04.2021 | 17:00 Uhr