Stand: 21.11.2024 16:45 Uhr Neues Opernhaus für die Hamburger Hafencity in Planung

Die Gespräche zwischen der Stadt und der Kühne-Stiftung über ein neues Opernhaus laufen weiter. Ob und wann daraus eine belastbare Vereinbarung werden kann, ist aber weiterhin offen, so der Sprecher der Kulturbehörde. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet, dass nur noch Details zu klären seien. Demnach will der Logistik Milliardär Klaus-Michael Kühne 300 Millionen Euro zum Bau einer neuen Oper beisteuern, die in der Hafencity errichtet werden soll.

