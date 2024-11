Stand: 06.11.2024 17:29 Uhr Neue Ladestation für E-Lastwagen im Hamburger Hafen

Im Hamburger Hafen gibt es eine neue Ladestation für Elektro-Lastwagen. Zu der Station am Cruise Center Steinwerder gehören sechs Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt, wie die Projektbeteiligten mitteilten. Kooperationspartner sind das Bundesverkehrsministerium, die hafenverwaltung Hamburg Port Authority, das Ladeinfrastruktur-Unternehmen Mer Germany und der Lastwagen-Hersteller Iveco. Der Standort der neuen Ladestation wurde so gebaut, dass Sattelzüge direkt an die Ladesäule fahren können und nicht erst die Zugmaschine vom Auflieger trennen müssen.

