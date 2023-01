Neubau für Bahnhofsmission in Hamburg übergeben Stand: 30.01.2023 15:05 Uhr Nach knapp elfmonatiger Bauzeit bezieht die Bahnhofsmission Hamburg ihr neues Gebäude vor dem Hauptbahnhof. Am Montag übergab die Deutsche Bahn den Neubau offiziell.

Menschen, die am Hamburger Hauptbahnhof gestrandet sind, haben ab 1. März einen neuen Anlaufpunkt: Das neue Gebäude der Bahnhofsmission. In dem rund 400 Quadratmeter großen Neubau befindet sich auch ein Notpflegezentrum, das mit einer Dusche, einer Sitzbadewanne und einem Pflegeraum für assistenzbedürftige Gäste ausgestattet ist.

Sozialsenatorin: "Pflegeangebot einmalig in Deutschland"

"Dieses Pflegeangebot für hilfsbedürftige, obdachlose Menschen ist einmalig in Deutschland und wird von Pflegekräften der Malteser und Johanniter begleitet", sagte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD). Der Hamburger Hauptbahnhof sei seit jeher ein Ort der Begegnung, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) anlässlich der Schlüsselübergabe. Mit dem Neubau der Bahnhofsmission sei Platz geschaffen worden "für eine wichtige Anlaufstelle, die 365 Tage im Jahr Beratungs- und Aufenthaltsangebote für die Menschen sicherstellt".

Neubau kostet rund fünf Millionen Euro

Die Konzernbevollmächtigte der DB für Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen, Manuela Herbort, bezeichnete die Umsetzung des Baus als "Herzensangelegenheit". Es sei "ein besonderer Ort", in dem alle Menschen Schutz und Hilfe bekommen würden. Der Neubau kostete rund fünf Millionen Euro.

"Fürsorge und Zuwendung"

Axel Mangat, der seit 2010 die Bahnhofsmission Hamburg leitet, sagte, er wolle allen Bedürftigen "Fürsorge und Zuwendung" bieten. Manchmal brauche es einfach "einen Kaffee und einen Gesprächspartner, der fragt, wie es einem geht." Zugleich möchte die Bahnhofsmission Bedürftige an entsprechende Stellen weitervermitteln.

Bahnhofsmission: 90 Mitarbeitende

Der Bedarf ist groß: Zuletzt hatten die Helferinnen und Helfer selbst in den provisorischen Containern jeden Tag rund 250 Kontakte zu Bedürftigen. Insgesamt zählt die Bahnhofsmission 90 Mitarbeitende, 70 von ihnen arbeiten ehrenamtlich.

Bahnhofsmission in Hamburg gibt es seit 1895

Die Bahnhofsmission Hamburg wurde 1895 als zweite Einrichtung dieser Art in Deutschland gegründet. Sie war anfangs vor allem als Anlaufstelle für in Not geratene, häufig weibliche Reisende gedacht, die als Folge von Industrialisierung und Landflucht in die Großstädte drängten und dort Schleppern und Zuhältern in die Hände fielen.

