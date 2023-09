Nationale Luftfahrtkonferenz: Wie wird das Fliegen umweltfreundlicher? Stand: 25.09.2023 11:49 Uhr Wie kann die Luftfahrt insgesamt klimaneutral werden? Das ist das Thema der Nationalen Luftfahrtkonferenz, zu der die Bundesregierung nach Hamburg eingeladen hat.

"Luftfahrt: innovativ und klimaneutral" lautet das Motto der 3. Nationalen Luftfahrtkonferenz. Dabei sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), aber auch Vertreterinnen und Vertreter von Airlines und Betrieben der Luftfahrtindustrie sowie von Nichtregierungsorganisationen.

Scholz betont Bedeutung Deutschlands im Luftverkehr

Bundeskanzler Scholz sagte bei der Eröffnung am Montag: "Der internationale Luftverkehr ist ohne Deutschland nicht vorstellbar. Es gibt praktisch kein Flugzeug weltweit, das ohne in Deutschland hergestellte Teile fliegt. Jedes sechste Verkehrsflugzeug wird in Deutschland endmontiert." Im zivilen Flugzeubau treibe Europa Innovationen voran - unter anderem beim Thema Ressourceneffizienz und bei der Erprobung klimafreundlicher Technologien.

Ziel: Bis 2045 klimaneutral werden

Rund drei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes geht bislang auf die Luftfahrt zurück. Für viele Umweltschützerinnen und Umweltschützer sind Flugzeuge "Klimakiller" Nummer eins. Die Bundesregierung sieht Deutschland jedoch als Vorreiter beim Ziel, in wenigen Jahren klimaneutral zu fliegen. Scholz sagte, die Luftverkehrsbranche werde sich ganz grundlegend verändern. "Unser großes Ziel ist klar: Bis 2045 wollen wir klimaneutral werden und dabei zugleich ein erfolgreiches Industrieland mit weiteren Wachstumsmöglichkeiten bleiben." Er sei überzeugt, dass der Luftfahrtstandort Deutschland eine "sehr gute Zukunft" habe.

Klimafreundliche Technologien: Wichtige Rolle Hamburgs

Die Regierungskoalition in Berlin hat sich das Ziel gesetzt, Deutschland zum Vorreiter des CO2-neutralen Fliegens zu machen. Bei klimafreundlichen Technologien stehe die deutsche Luftfahrtindustrie schon jetzt an der Weltspitze, sagte Scholz. Als Beispiele nannte er die Entwicklung klimaneutraler Kraftstoffe, elektrisch betriebener Flugzeuge, Wasserstoffantriebe und effiziente Turbinen. Dabei spielt Hamburg eine besondere Rolle: Lufthansa Technik erprobt bereits Möglichkeiten, wie Wasserstoff in einem Flugzeug eingesetzt werden kann. Und in Finkenwerder forschen Airbus sowie andere Unternehmen und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt an alternativen Antrieben. 2035 will Airbus das erste CO2-neutrale Flugzeug auf den Markt bringen.

Lufthansa-Chef warnt vor Alleingängen beim Klimaschutz

Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte, beim Klimaschutz dürfe es keine Alleingänge in Europa geben, es brauche weltweite Lösungen. Anderenfalls würde der Industriestandort Deutschland international abgehängt.

Wissing: Heimische Luftfahrt nicht ausbremsen

Bundesverkehrsminister Wissing sagte: "Niemandem ist geholfen, wenn wir unsere heimische Luftfahrt ausbremsen und ausländische Anbieter, die weniger nachhaltigkeitsorientiert sind, die Lücke füllen. Daher unterstützen wir unsere Luftfahrtunternehmen und Flughäfen dabei, Vorreiter bei der Reduktion von Treibhausgasen zu werden."

Nachhaltige Treibstoffe noch sehr teuer

Unter anderem will die Bundesregierung die Industrie dabei unterstützen, nachhaltige Treibstoffe zu produzieren. Die sind derzeit aber noch fünf- bis siebenmal so teuer wie herkömmliches Kerosin.

Umweltverbände wollen Luftverkehr begrenzen

Vor dem Konferenzort am Rande des Hamburger Flughafens demonstrierten am Montagmorgen Vertreterinnen und Vertreter von Umweltverbänden wie BUND und Robin Wood. Sie fordern, den Luftverkehr zu begrenzen, indem die Zahl der Stars und Landungen eingeschränkt wird.

