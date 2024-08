Stand: 01.08.2024 15:06 Uhr Nach Verkehrsunfall in Bramfeld: Radfahrer verstorben

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Bramfeld vor anderthalb Wochen ist ein Radfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Das hat die Hamburger Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der 82-Jährige war am vorvergangenen Sonntag in der Fabriciusstraße mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen. Dabei wurde er lebensgefährlich am Kopf verletzt. Anfang der Woche starb er in einem Krankenhaus. Der zweite Radfahrer blieb unverletzt.

