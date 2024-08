Stand: 17.08.2024 06:30 Uhr Nach Überfall auf Jeansladen: 23-Jähriger festgenommen

Nachdem ein Unbekannter am Dienstagnachmittag einen Jeansladen in der Neustadt überfallen hatte, haben Polizeibeamte einen 23-Jährigen festgenommen. Er soll laut Hamburger Polizei eine 26 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld entwendet haben. Der Mann habe am Dienstag und am Mittwoch noch weitere Straftaten im Innenstadtbereich begangen, sodass die Polizei den Täter identifizieren und ihn in am Donnerstagmorgen in St. Georg vorläufig festnehmen konnte.

