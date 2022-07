NDR 90,3: Platz zwei in Hamburg Stand: 13.07.2022 13:03 Uhr NDR 90,3 bleibt bei den Hörerinnen und Hörern in Hamburg in der Beliebtheit auf dem zweiten Platz. Bei der aktuellen Media-Analyse erreicht das Hamburg-Programm des NDR einen Marktanteil von 14,1 Prozent.

In Hamburg ist weiterhin NDR 90,3 das beliebteste NDR Programm. Das Stadtradio liegt in der aktuellen Media Analyse in Hamburg auf einem guten zweiten Platz - mit einer Tagesreichweite an den Werktagen von 11,4 Prozent. Platz eins belegt Radio Hamburg mit 18,9 Prozent bei einem Marktanteil von 17,7.

Mehr als 320.000 Hörende täglich

NDR 90,3 Programmchefin Ilka Steinhausen freut sich über die Zahlen: "Ausführliche Informationen aus Hamburg sowie alles rund um Corona und den Ukraine-Krieg - wir geben uns alle Mühe, unsere Hörerinnen und Hörer gut und zuverlässig zu informieren. Vielen Dank an das Team, das täglich dafür sorgt. Vor allem aber vielen Dank an Sie: An mehr als 320.000 Hörerinnen und Hörer täglich, die offenbar damit zufrieden sind."

Die Media-Analyse wird bundesweit von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) erhoben und zeigt die Hörgewohnheiten der Menschen in Deutschland auf.

