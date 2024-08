Stand: 23.08.2024 15:00 Uhr Mutmaßliche Islamisten im öffentlichen Dienst in Hamburg

In Hamburg sind in den vergangenen zwei Jahren neun mutmaßliche Islamisten im öffentlichen Dienst beschäftigt gewesen. Das hat der Senat auf Anfrage der AfD-Fraktion mitgeteilt. In sieben Fällen wurden Mitarbeiter aus dem Angestelltenverhältnis entlassen. Bei zwei Beamten wird eine Entlassung noch geprüft. Laut AfD-Fraktion hatte es vor 2022 nur vier Verdachtsfälle unter städtischen Beschäftigten gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.08.2024 | 15:00 Uhr